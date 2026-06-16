Döviz Piyasalarında Son Durum: Dolarda Yükseliş Euroda Düşüş

İstanbul serbest piyasada dolar güne 46,2990 liradan başlarken, euro 53,6390 liradan işlem gördü. Dolar önceki güne göre sınırlı yükselirken, euroda düşüş kaydedildi.

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Döviz Piyasalarında Son Durum: Dolarda Yükseliş Euroda Düşüş
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İstanbul serbest piyasada dolar 46,2990 liradan, euro 53,6390 liradan güne başladı.

DOLARDA YÜKSELİŞ EURODA DÜŞÜŞ VAR

Serbest piyasada 46,2970 liradan alınan dolar, 46,2990 liradan satılıyor. 53,6370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,6390 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,2830 lira, euronun satış fiyatı ise 53,8090 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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