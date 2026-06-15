Petrol Tepetaklak Çakıldı: Vatandaşa Akaryakıtta Peş Peşe İndirim Müjdesi

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Brent petrolün varili, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın etkisiyle uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 4,42 düşüşle 83,47 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 89,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 87,33 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,42 azalarak 83,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 5,05 düşüşle 80,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden başlatmaya yönelik mutabakat etkili oldu.

MOTORİNE YARIN İNDİRİM VAR

12 Haziran Cuma günü, ABD ve İran arasındaki anlaşma olasılığını güçlenmesiyle birlikte petrolde sınırlı bir gerileme yaşanmıştı. Bu gelişmenin ardından 16 Haziran Salı günü motorine, salı günü 4,88 lira indirime gidileceği öğrenilmişti. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirim tutarı ise 1,22 lira olarak duyurulmuştu.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Ancak iki ülke arasında mutabakata varılmasıyla birlikte petrolde de gerileme zirve yaptı. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla brent petrolün 75 dolar seviyelerine çekilebileceğini belirterek, akaryakıtta üst üste indirim olasılığının güçlü olduğunu belirtti.

Aydilek paylaşımında, "Petrol uzmanı Dr. İbrahim Palaz, Trump’ın petrol fiyatlarının düşmesi için bastıracağını, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelelerinin gerekeni yapacağını söyledi. Palaz’a göre bu hafta petrol 75 doların altını görebilir. Akaryakıt sektörü benzin ve motorine peş peşe indirim bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi