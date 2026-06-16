Adalet Bakanı Akın Gürlek, AP'nin O Raporuna Resti Çekti: 'İdeolojik Bir Yaklaşım, Bağlayıcılığı Yok!'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı’nın ardından AP raportörünün kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Hazırlanan raporun bağlayıcılığının bulunmadığını belirten Bakan Gürlek, sadece bir tavsiye kararı olduğunu söyledi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, AP'nin O Raporuna Resti Çekti: 'İdeolojik Bir Yaklaşım, Bağlayıcılığı Yok!'
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, özellikle Avrupa Parlamentosu (AP) raportörünün şahsına ve yargı süreçlerine yönelik ortaya koyduğu iddialara sert ve net yanıtlar verdi.

'RAPORUN HİÇBİR BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR'

Gazetecilerin, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili yaptığı değerlendirmeleri ve eleştirileri sorması üzerine Bakan Gürlek, söz konusu raporun Türkiye açısından bir geçerliliği ya da dayatması olamayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Söz konusu raporun hukuki bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hazırlanan bu rapor sadece bir tavsiye kararı niteliğindedir."

'MARJİNAL ÖRGÜTLERLE İRTİBATLARI BİLİNİYOR'

Görevlerini tamamen anayasal ve yasal mevzuata uygun şekilde yürüttüklerini vurgulayan Adalet Bakanı Gürlek, raporda imzası olan ismin tarafsızlığını yitirdiğini savundu ve şöyle devam etti:

"Biz bugüne kadar görevimizi tamamen hukuk çerçevesinde yaptık, yapmaya da kararlılıkla devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı çok farklı. Kendisinin marjinal örgütlerle olan irtibatları da kamuoyunca biliniyor. Dolayısıyla bu tarz taraflı yaklaşımlar bizim hukuk çizgimizi değiştiremez."

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Kaynak: AA

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