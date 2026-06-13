Adalet Bakanı Gürlek’ten AP’nin Yaptırım Tehdidine Sert Rest: 'Türk Yargısı Baskı Altına Alınamaz!'

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 17 Haziran’da oylanacak Türkiye raporu taslağında kendisinin yaptırım listesine alınmasının önerildiğine dair iddialara karşı Türk yargısının bağımsızlığını vurgulayarak Brüksel hattına adeta rest çekti.

'DOSYALAR SİYASİ KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yayımlayan Bakan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunun altını çizerek, Türk mahkemelerinin kararlarını yalnızca anayasa, kanunlar ve Türk milleti adına verdiğini hatırlattı. Devam eden hukuki süreçlerin çarpıtıldığını belirten Gürlek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur."

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir.



Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini… — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 13, 2026

'AP RAPORLARI BİZİM İÇİN YALNIZCA TAVSİYE METNİDİR'

Avrupa Parlamentosu içerisindeki bazı çevrelerin körüklediği bu yaklaşımın, temsil ettikleri kurumların güvenilirliğini zedelediğini ifade eden Gürlek, raporların hukuki bir geçerliliği olmadığını vurguladı.

Gürlek, "Avrupa Parlamentosu raporları tavsiye niteliğinde siyasi metnidir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır" ifadelerini kullandı.

'KENDİ SİYASİ KARİYERİNE BAKSIN'

Bakan Gürlek, kendisini hedef alan AP Yeşiller Grubu Üyesi Vladimir Prebilic’in suçlamalarına da isim vermeden şeffaflık üzerinden yanıt verdi.

Gürlek, "Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır" ifadelerini kaydetti.

'GÖREVİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin terörle, organize suç örgütleriyle ve yolsuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, dışarıdan gelen hiçbir yaptırım tehdidinin bu süreci etkileyemeyeceğini söyledi.

Bakan Gürlek, "Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AP NE İDDİA ETMİŞTİ?

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Üyesi Vladimir Prebilic, 17 Haziran'da oylanacak taslak metne Bakan Gürlek'in isminin bizzat dahil edildiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi