12. Yargı Paketiyle Duruşma Sürelerine 3 Ay Sınırı Getirildi

Yıllarca süren davaların önüne geçmek için hazırlanan 12. Yargı Paketi'nin ilk detayları netleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de sıklıkla vurguladığı 'makul sürede yargılama' hedefi kapsamında, iki duruşma arası artık en fazla 3 ay olacak, Yargıtay’ın usulden bozma yetkisine sınır gelecek ve e-duruşmanın kapsamı genişletilecek.

Son Güncelleme:
12. Yargı Paketiyle Duruşma Sürelerine 3 Ay Sınırı Getirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 12. Yargı Paketi çalışmalarında ilk aşama tamamlandı. Yargı teşkilatında uzun süredir tartışılan "makul sürede yargılama hakkını" güçlendirmeyi hedefleyen yeni düzenlemede, adli makamlardan edinilen bilgilere göre, davaların sürüncemede kalmasını engelleyecek radikal adımlar yer alıyor.

İKI DURUŞMA ARASI 3 AYI GEÇEMEYECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte mahkemelerin davaları gereksiz yere uzatmasının önüne geçiliyor. Alınan karara göre:

  • İki duruşma arasındaki süre artık kural olarak en fazla 3 ay ile sınırlandırılacak.
  • Mahkemeler, yalnızca zorunlu ve istisnai durumlarda, açıkça gerekçe belirtmek şartıyla duruşmayı daha ileri bir tarihe erteleyebilecek.
  • Bu sayede hakimlerin dosyadan kopması engellenecek, delillerin değerlendirilmesi ve karar süreçleri hızlanacak.

ÖN İNCELEME DURUŞMALARINA 'E-DURUŞMA' KOLAYLIĞI

Yargı sürecini hızlandıran ses ve görüntü nakli (e-duruşma) sistemi daha da yaygınlaştırılıyor. Fiziksel engeli bulunan veya coğrafi uzaklık nedeniyle adliyeye gitmekte zorlanan vatandaşlar için ön inceleme duruşmaları da e-duruşma kapsamına alınıyor.

Hukuk davalarında elle imza zorunluluğu bulunan; ikrar, yemin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, feragat, kabul ve sulh işlemleri dışındaki durumlarda ıslak imza şartı aranmayacak. Taraf vekilleri bulundukları her yerden ön inceleme dahil duruşmalara dijital olarak katılabilecek.

YARGITAY’IN USULDEN BOZMA YETKİSİNE SINIR

Davaların yıllar sonra usul gerekçeleriyle sil baştan başlamasına neden olan yetki uyuşmazlıklarına son veriliyor. Bölge adliye mahkemelerinin (istinaf) ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç tutulmak üzere, Yargıtay artık yalnızca “görevsizlik” veya “yetkisizlik” gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Yargı Dava
Son Güncelleme:
Kırmızı Bültenli Çete Üyeleri ve Zehir Tacirlerine Dev Darbe! 16 Ülkeden 90 Suçlu Getirildi Kırmızı Bültenli Çete Üyeleri ve Zehir Tacirlerine Dev Darbe
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Kritik Dönemeç: Adli Emanetler de Ankara’ya Taşınıyor 17 Yıllık Sır Dosyasında Kritik Dönemeç
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama
Gece Yarısı Gelen SMS'ler Çeteyi Ele Verdi: Kredi Kartlarını Otomatik Yazılımla Patlatacaklardı Gece Yarısı Gelen SMS'ler Çeteyi Ele Verdi
Resmi Gazete'de Yayımlandı! İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem
Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem
Gana'ya Partey Şoku, Kanada İzin Vermedi Gana'ya Partey Şoku, Kanada İzin Vermedi