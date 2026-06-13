12. Yargı Paketiyle Duruşma Sürelerine 3 Ay Sınırı Getirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 12. Yargı Paketi çalışmalarında ilk aşama tamamlandı. Yargı teşkilatında uzun süredir tartışılan "makul sürede yargılama hakkını" güçlendirmeyi hedefleyen yeni düzenlemede, adli makamlardan edinilen bilgilere göre, davaların sürüncemede kalmasını engelleyecek radikal adımlar yer alıyor.

İKI DURUŞMA ARASI 3 AYI GEÇEMEYECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte mahkemelerin davaları gereksiz yere uzatmasının önüne geçiliyor. Alınan karara göre:

İki duruşma arasındaki süre artık kural olarak en fazla 3 ay ile sınırlandırılacak.

Mahkemeler, yalnızca zorunlu ve istisnai durumlarda, açıkça gerekçe belirtmek şartıyla duruşmayı daha ileri bir tarihe erteleyebilecek.

Bu sayede hakimlerin dosyadan kopması engellenecek, delillerin değerlendirilmesi ve karar süreçleri hızlanacak.

ÖN İNCELEME DURUŞMALARINA 'E-DURUŞMA' KOLAYLIĞI

Yargı sürecini hızlandıran ses ve görüntü nakli (e-duruşma) sistemi daha da yaygınlaştırılıyor. Fiziksel engeli bulunan veya coğrafi uzaklık nedeniyle adliyeye gitmekte zorlanan vatandaşlar için ön inceleme duruşmaları da e-duruşma kapsamına alınıyor.

Hukuk davalarında elle imza zorunluluğu bulunan; ikrar, yemin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, feragat, kabul ve sulh işlemleri dışındaki durumlarda ıslak imza şartı aranmayacak. Taraf vekilleri bulundukları her yerden ön inceleme dahil duruşmalara dijital olarak katılabilecek.

YARGITAY’IN USULDEN BOZMA YETKİSİNE SINIR

Davaların yıllar sonra usul gerekçeleriyle sil baştan başlamasına neden olan yetki uyuşmazlıklarına son veriliyor. Bölge adliye mahkemelerinin (istinaf) ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç tutulmak üzere, Yargıtay artık yalnızca “görevsizlik” veya “yetkisizlik” gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi