Yapay Zekada Türkiye Çağı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarihi Eylem Planını Açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde tarihi açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi bu alanda lider yapacak yeni eylem planı açıklandı. Savunma sanayisindeki büyük başarılar yapay zekaya aktarılacak.

4 TEMEL EKSEN VE 5 MİLYON EĞİTİM

Yeni plan 4 ana strateji üzerine kuruldu. Stratejiler, fark et, istifade et, üret ve yönet olarak belirlendi. Her alanda çok güçlü adımlar atılacak:

Yeni eğitim programının başlatılması.

Tüm şehirlerde yapay zeka atölyeleri.

2 yılda 5 milyon kişiye eğitim.

10 bin ileri düzey uzman.

100 bin yeni bilişim uzmanı.

Ekonomik altyapı için ise devasa bütçeler ayrıldı. Kamu ve özel sektör ortak hareket edecek. Dijital altyapı dönüşümü hızlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz.

Yapay Zeka Eylem Planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi.

ULUSAL OKUR YAZARLIK

Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz.

Sağlık, tarım, savunma, elektronik ticaret başta olmak üzere en az 2 bin kamu veri setini Ulusal Veri Kütüphanesi üzerinden milletimizin istifadesine sunacağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az yüzde 2 pay ayıracağız. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigabayta çıkaracağız.

Veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.

TÜRK DÜNYASINA ÖZEL DİL MODELİ



TDT ile aşamalı olarak Oğuz, Kıpçak ve Karluk dillerini kapsayan ortak bir Türk dilleri büyük dil modeli geliştireceğiz. OECD, G20, BM ve diğer platformlarda insan merkezli yapay zeka standartlarının belirlenmesinde etkin bir rol üstleneceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi