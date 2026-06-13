Gece Yarısı Gelen SMS'ler Çeteyi Ele Verdi: Kredi Kartlarını Otomatik Yazılımla Patlatacaklardı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen dev siber operasyonla, binlerce vatandaşın kredi kartı bilgilerini ele geçirerek büyük bir dolandırıcılık dalgası yaratmaya hazırlanan siber şebeke çökertildi. İstanbul ve Kocaeli merkezli operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, dijital sistemleri deşifre edildi.

GECE YARISI GELEN MESAJLAR

Operasyonun fitili, 7 Haziran gecesi binlerce vatandaşın telefonuna ardı ardına gelen "şüpheli işlem" ve "tek kullanımlık şifre" SMS’leri ile ateşlendi. Durumun bireysel bir siber saldırı değil, organize bir finansal tehdit olduğunu saptayan MİT, sabahın ilk saatlerinde düğmeye bastı.

YAZILIMLARLA KART NUMARALARINI TEST ETMİŞLER

Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve MASAK tarafından yapılan derinlemesine teknik incelemelerde, çetenin planı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, özel geliştirdikleri otomatik yazılımlarla binlerce kredi kartı numarasını sisteme yükleyerek geçerlilik testi yaptıkları belirlendi.

Kartların çalışıp çalışmadığını anlamak için yapılan bu dijital denemeler sırasında, sistemin otomatik olarak vatandaşlara SMS göndermesiyle siber çete yakayı ele verdi.

4 KURUMDAN ORTAK DARBE

MİT; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK’ı eş zamanlı olarak harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Jandarma Siber ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'deki adreslere baskın yaptı.

DİJİTAL CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanalan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, kredi kartı bilgilerini toplu halde test etmekte kullanılan özel yazılımlar, sistematik olarak sınıflandırılmış kart verileri ve sunucu kayıtları ele geçirildi.

Yetkililer, MİT’in zamanında müdahalesi sayesinde vatandaşların herhangi bir maddi kayıp yaşamadığını, ancak çetenin kullandığı yöntemin küresel ölçekte en tehlikeli siber suç metotlarından biri olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA