Emet’te Esrarengiz Kayıp: Genç Anne En Büyüğü 6 Yaşında Olan 3 Çocuğuyla Sır Oldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Fatma Şen, 4 gün önce 3 küçük çocuğuyla birlikte ortadan kayboldu. Kütahya Otogarı'ndan Kırıkkale'ye bilet aldığı belirlenen anne ve çocuklarının bulunması için emniyet güçleri alarm durumuna geçti.

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Emet’te Esrarengiz Kayıp: Genç Anne En Büyüğü 6 Yaşında Olan 3 Çocuğuyla Sır Oldu
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Kütahya’nın Emet ilçesinde 4 gün önce yaşanan olayda, 30 yaşındaki Fatma Şen ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen 3 çocuğu hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.

Eşi Mustafa Şen, yeni taşınacakları evde hazırlık yapıldığı sırada yaşanan olayın ardından eşi ve çocuklarının kaybolduğunu söyledi. Şen, kayınpederi ve kayınvalidesinin tarlaya gitmesinin ardından Fatma Şen'in çocuklarıyla birlikte evden ayrıldığını, komşulara ise çocuğunun düştüğünü ve gitmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

KIRIKKALE'YE BİLET ALMIŞ

4 gündür eşi ve çocuklarını aradıklarını belirten Mustafa Şen, yaptıkları araştırmada Fatma Şen'in Kütahya'dan Kırıkkale'ye otobüs bileti aldığını öğrendiklerini söyledi. Eşinin ve çocuklarının akıbetini bilmediklerini dile getiren Şen, çocuklarının sağ salim bulunmasını istediğini kaydetti.

3 YAŞINDAKİ MURAT’IN TEDAVİSİ YARIM KALDI

Fatma Şen'in kız kardeşi Emine Bülbül ise kayıp çocukların 3, 5 ve 6 yaşlarında olduğunu belirterek, 3 yaşındaki Murat'ın ayağındaki rahatsızlık nedeniyle düzenli tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Ablasının birileri tarafından kandırılmış olabileceğini öne süren Bülbül, elde ettikleri bilgilere göre Fatma Şen'in Kütahya Otogarı'ndan Kırıkkale'ye gittiğini, ancak sonrasına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Baba Murat Bülbül de kızından çok küçük yaştaki torunlarının güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi.

Polis ekiplerinin kayıp anne ve 3 çocuğun bulunması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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