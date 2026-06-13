Milyonların Gözü Bu Rakamlarda: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti

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Temmuz ayına kısa bir süre kala milyonlarca memur ve emeklinin maaş güncelleme hesapları netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, mayıs ayı enflasyon verileri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tahminleri doğrultusunda yeni maaş tablolarını paylaştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 18 ZAM KAPIDA

Mayıs ayı verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16,60'lık zammı şimdiden kesinleşti. Haziran ayı beklentilerini de hesaba katan Karakaş, Temmuz ayında bu oranın ortalama yüzde 18 (yüzde 17,5 - 18,5 arası) olacağını öngörüyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞMEYE TAKILDI

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kuralları nedeniyle enflasyonun altında bir artışla karşı karşıya kaldı. Bugün itibarıyla memur kanadında yüzde 12,40'lık zam kesinleşmiş durumda. Karakaş, haziran enflasyonuyla birlikte bu oranın en fazla yüzde 14 seviyesine çıkacağını belirtti. Böylece memurlar, işçi emeklilerine göre yüzde 4,20 daha az zam alacak.

İŞTE YENİ EN DÜŞÜK MAAŞ SENARYOLARI

Uzman isim, ceplere yansıyacak muhtemel rakamları şu şekilde hesapladı:

En Düşük Emekli Maaşı: Mevcut 20 bin TL olan taban maaş, yüzde 18 zamla 23 bin 600 TL'ye yükselecek.

Mevcut 20 bin TL olan taban maaş, yüzde 18 zamla 23 bin 600 TL'ye yükselecek. En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Mevcut 27 bin 888 TL olan maaş, yüzde 14 zamla 31 bin 792 TL olacak.

Mevcut 27 bin 888 TL olan maaş, yüzde 14 zamla 31 bin 792 TL olacak. Eşitleme Formülü Devreye Girerse: Hükümet aradaki farkı kapatıp memura da yüzde 18 zam verirse, en düşük memur emeklisi maaşı 32 bin 908 TL'ye çıkacak.



SEYYANEN ZAM MASADA MI?

Emeklilerin uzun süredir talep ettiği seyyanen (ilave) zam konusuna da açıklık getiren Karakaş, şu an için bakanlık nezdinde somut bir çalışma olmadığını ifade etti. Ancak ilerleyen süreçteki ekonomik ve siyasi gelişmelere göre yeni formüllerin gündeme gelebileceğini ekledi.

Kaynak: İHA