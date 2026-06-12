Vatandaşa Nefes Aldıracak Düzenleme: Bu Borçlara Yapılandırma Geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve vatandaşların kamuya olan borçlarını kapsayan yeni yapılandırma düzenlemesini tamamladı. Düzenleme ile birlikte vergi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçları başta olmak üzere birçok kalemde ödeme kolaylığı sağlanacak.

72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Yeni düzenlemeye göre kamu alacakları, mükellefin mali durumuna göre 36 ila 72 ay arasında taksitlendirilebilecek. Standart vade 36 ay olarak belirlenirken, zor durumda olan mükellefler için bu süre 48 aya, çok zor durumda olanlar için ise 72 aya kadar çıkabilecek.

KDV VE BSMV BORÇLARINDA 12 AY SINIRI

KDV ve BSMV borçları için ise azami 12 taksit uygulanacak. İl özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile bunların bağlı kuruluşları için ise daha uzun vadeli ödeme seçenekleri getirilecek ve bu kapsamda borçlar 70 taksite kadar yapılandırılabilecek.

TEMİNATSIZ TUTAR SINIRI YÜKSELTİLDİ

Son çıkan kanunla birlikte 1 milyon liraya kadar olan borçlar için "teminat gösterme" zorunluluğu tamamen ortadan kalkmıştı. Maliye Bakanlığı, daha önce kamuoyuna yansıyan teminatsız taksitlendirilecek tutar miktarını da yeni tebliğle artırıyor. Teminatsız borç yapılandırma tutarı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltiliyor. Bu durumda, amme alacaklarının tecilinde, borcun 10 milyon lirayı aşan kısmının sadece yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

Örneğin, 20 milyon lira vergi borcu olan bir mükellefin, borcun ilk 10 milyon lirası için teminat vermesi gerekmeyecek. Kalan 10 milyon liranın yarısı olan 5 milyon lira için ise teminat olarak bankalardan alınacak teminat mektubu ya da vergi dairesine sunulacak taşınmaz ipoteğini gösterecek. Teminatsız taksitlendirme limitinin 10 milyon TL'ye çıkarılması durumunda vergi dairelerine borcu bulunan mükelleflerin yaklaşık yüzde 99'unun herhangi bir teminat göstermeden yapılandırma imkanından yararlanabileceği belirtiliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 AĞUSTOS

Borçlarını taksitlendirmek isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihine dek başvuruda bulunmaları gerekiyor. İlk taksit ödemeleri ise Eylül 2026'da başlayacak. Başvurular elektronik ortamda, doğrudan vergi dairelerine ya da posta yoluyla yapılabilecek. Ödemeleri devam eden ya da başvurusu yapılmış olmakla birlikte inceleme aşamasında bulunan mevcut taksitlendirmelerin de yeni düzenlemeden yararlanabilmesine de imkan sağlanacak.

DÜZENLEME HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ile öncesine ait bulunan kamu alacaklarının tamamına yakınının taksitlendirilmesi öngörülüyor.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil alacakları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamına alınacak.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise kapsam dışında bırakılacak.

Kaynak: Sabah