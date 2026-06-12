Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme! Yıllar Sonra Rota Değişti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen ana soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

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Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme! Yıllar Sonra Rota Değişti
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Türkiye siyasi tarihinin en karanlık ve gizemli olaylarından biri olan 25 Mart 2009'daki helikopter kazası soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı.

Yıllardır kazanın meydana geldiği bölge olması sebebiyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ana soruşturma dosyası, alınan son kararla Ankara'ya taşındı.

SORUŞTURMANIN YENİ MERKEZİ ANKARA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin suikast, ihmal ve sabote iddialarını tüm yönleriyle inceleyen devasa soruşturma dosyasında hukuki bir değerlendirme yaptı.

Yapılan incelemeler neticesinde yetkisizlik kararı verildi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Muhsin Yazıcıoğlu BBP - Büyük Birlik Partisi
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