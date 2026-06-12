Özel Cephesine Şok: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekillikleri Düştü

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Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından 'Arınma' sloganlıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu göreve başlamasının ardından bazı ihraçların yaşanabileceğini belirtirken, toplanan ilk MYK'da bu konuda harekete geçilmişti.

9 İSME İHRAÇ TALEBİ

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere 9 ismi Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.

Bu isimler, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut olmuştu.

İKİ İSMİN BAŞKANVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

CHP'li Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın Grup Başkanvekili görevleri düşürülerek, unvanları TBMM resmi internet sitesinden kaldırıldı.

'OLMAYAN MYK'NIN VERDİĞİ HUKUKSUZ KARAR'

Grup Başkanvekilliği görevi düşürülen Gökhan Günaydın'dan yapılan ilk açıklamada, "Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım, biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz" ifade etti.

'MESELE CHP'NİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ UTANÇ VERİCİ DURUM'

Ali Mahir Başarır, grup başkanvekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan, CHP Grubu'nun iradesine, Meclis hukukuna ve demokrasiye açık bir darbedir. Burada mesele bizlerin makamı değil, mesele 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve demokrasimizin düşürüldüğü utanç verici durumdur. Bizler dün olduğu gibi bugün de emeklinin, işçinin, çiftçinin, haksızlığa uğrayan herkesin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu makamlar bizi var etmediği gibi, bu hukuksuzluk da bizi susturamayacak."

YDK OLAĞANÜSTÜ TOPLANABİLİR

Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) olağan toplantı tarihi olarak 13 Temmuz gözükürken, önümüzdeki hafta içi olağanüstü toplantı yapılabileceği belirtiliyor.

CHP'DE GRUP BAŞKANVEKİLİ NASIL SEÇİLİYOR?

CHP'nin iç yönetmelikte yer alan 7. maddesine göre, TBMM Grup Başkanvekili koltuğunda yaşanacak bir boşalma durumunda, yeni grup başkanvekili, basına kapalı olarak yapılacak bir grup toplantısında seçiliyor. Bu seçim gerçekleşene dek ise grup başkanvekillerinin göreve devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi