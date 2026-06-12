Beyaz Et Sektöründe Fahiş Fiyat Operasyonu: 13 Şirkete Kayyım Atandı, 28 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde tavuk ve hindi eti fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar ve vatandaşlardan gelen yoğun ihbarlar üzerine düğmeye bastı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, piyasa dengesini bozan ve halkın gıdaya erişimini zorlaştıran ağ deşifre edildi.

FİYATLARI BİRLİKTE BELİRLEDİLER

Savcılığın tespitlerine göre, beyaz et sektörünün önde gelen firmaları serbest piyasa kurallarını hiçe saydı. Şirket yetkililerinin gizli anlaşmalarla fiyat oluşum süreçlerine müdahale ettiği belirlendi. Firmaların, üretim arzını, satış politikalarını ve et fiyatlarını tüketici aleyhine olacak şekilde organize olarak yönlendirdikleri, böylece adil rekabet ortamını tamamen ortadan kaldırdıkları ortaya çıktı.

13 BÜYÜK ŞİRKETE KAYYIM

Başsavcılık, şirket faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde denetlenebilmesi için 13 büyük şirkete denetim kayyımı atandığını duyurdu. CMK'nın 133. maddesi uyarınca uygulanan bu tedbirle, firmaların operasyonel süreçleri artık devlet denetiminde yürütülecek.

8 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Fiyatları etkileme" ve "Satıştan kaçınma (stokçuluk)" suçlarından operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı.

28 ŞİRKET YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı verilen 32 şirket yöneticisi ve yetkilisinden 28'i sabaha karşı düzenlenen baskınlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve şirket belgesine el konuldu. Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Başsavcılık, tüketici haklarının ve adil piyasa düzeninin korunması adına soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceğini vurguladı

Kaynak: AA