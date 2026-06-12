Vize Alacaklar Dikkat! Bakanlık O Firmaların Fişini Çekti

Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların mağduriyetini fırsata çeviren ve 'vize garantisi' vaadiyle yanıltıcı reklam yapan aracı firmalar için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Bakanlık 6 vize aracılık firmasına 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi.

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Vize Alacaklar Dikkat! Bakanlık O Firmaların Fişini Çekti
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, vize randevu hizmeti sunan firmaların internet ortamındaki şüpheli faaliyetlerini takibe aldı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen kurul, tüketicileri aldatan ve gerçeğe aykırı vaatlerde bulunan 6 vize aracılık firmasına 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi.

'YÜZDE 100 ONAY VE VİZE GARANTİSI' İFADELERİ MERCEK ALTINDA

Kurulun resen başlattığı incelemelerde, firmaların vize sürecinde hiçbir yetkisi olmamasına rağmen resmi kurum gibi davrandığı tespit edildi. İncelemeye alınan ve ceza kesilen reklam dosyalarında yer alan yanıltıcı ifadeler şunlar oldu:

  • Vize randevu garantisi ve vize garantisi
  • Hızlı başvuru ve hızlı sonuç garantisi
  • Yüzde 100 onay garantisi ve garanti çözüm
  • Kesintisiz destek vaatleri


İNCELEME SONUNDA NIHAİ KARAR VERİLECEK

Bakanlık, 3 aylık geçici durdurma cezasının bir başlangıç olduğunu ve inceleme sürecinin titizlikle tamamlanacağını vurguladı. Dosyaların derinlemesine incelenmesinin ardından kuralları ihlal eden bu firmalara yönelik nihai kararlar açıklanacak.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceğinin altını çizdi.

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Kaynak: AA

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