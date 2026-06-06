Vize Krizinde İkinci Perde: 5 Ülke Harekete Geçti: Randevu Sistemleri Değişiyor

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Türkiye’de son dönemde çileye dönen Schengen vizesi başvurularında yaşanan 'randevu karaborsası' skandalı, Avrupa başkentlerini harekete geçirdi. Randevuların gayriresmi acenteler tarafından özel yazılımlarla (bot) saniyeler içinde kapatılarak fahiş fiyatlarla satılması üzerine 5 ülkenin büyükelçiliği randevu sistemlerini mercek altına aldı.

ALMANYA'DAN 'BOT' ÖNLEMİ

Nefes'ten Haşim Kılıç'ın haberine göre, Almanya Büyükelçiliği, aracı şirketlerin sistemi kilitlemesini önlemek adına "randevu talebi bekleme listesi" sistemini devreye aldığını açıkladı. Elçilik, kendi adlarına tek yetkili kurumun iDATA olduğunu hatırlatarak, üçüncü şahıslara yüksek paralar kaptırılmaması konusunda Türk vatandaşlarını uyardı.

'PARANIZI BOŞA HARCAMAYIN'

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ise sadece VFS Global ile çalıştıklarını belirterek, "Acenteleri kullanmayın, hiçbir faydası yok. Bu boşa harcanmış paradır" dedi.

“Belçika için botlarla randevu alınması gibi bir durum yok. VFS’den başka acenteler bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş değil ve tavsiyem onları kullanmamanız yönünde. Bunun hiçbir faydası yok. Bu boşa harcanmış para. Bence en iyisi doğrudan kendinizin VFS’ye gidip başvurmasıdır”

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen de Türkiye’deki tüm Avusturya vize başvurularını işleme alan İstanbul’daki başkonsolosluklarında, gerçek kişilerin VFS ile randevu alabilmesini sağlamak için teknik güvenlik önlemleri aldıklarını bildirdi. Juen, başvuru sahiplerine acenteler veya vize şirketleri kullanmamaları uyarısında bulundu.

AVRUPA KOMİSYONU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hollanda Büyükelçiliği ise usulsüzlük iddialarının ardından Avrupa Komisyonu tarafından resmi bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

“Aynı hizmet sağlayıcıyla çalışan diğer Schengen ülkeleriyle de istişarede bulunacağız. Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan soruşturmayı memnuniyetle karşılıyoruz ve bulguları dış vize ortaklarımızla olan aynı diyaloğa dahil edeceğiz”

Fransa Büyükelçiliği de soruşturma bulgularına göre vize ortaklarıyla yeni bir değerlendirme sürecine gireceklerini aktardı.

Kaynak: Nefes Gazetesi