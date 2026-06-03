Vize Karaborsasına Bakanlık Kıskacı: 7 Vize Şirketine 'Bot Yazılım' İncelemesi

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Son dönemde Türk vatandaşlarının Avrupa seyahatlerinde en büyük çilesi haline gelen Schengen vizesi randevu krizi, yasa dışı karaborsa iddialarıyla birlikte TBMM gündemine taşındı. Randevuların bot yazılımlar (otomatik programlar) aracılığıyla saniyeler içinde kapatılarak fahiş fiyatlarla vatandaşlara satıldığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

7 ŞİRKETE İNCELEME

Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vize karaborsasına yönelik yürütülen dijital ve mali operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Bolat, tüketicileri mağdur eden ve haksız ticari kazanç sağlayan 7 vize aracı şirketi hakkında Reklam Kurulu tarafından resmi inceleme başlatıldığını bildirdi.

ŞAHSİ IBAN VE FATURASIZ İŞLEMLER

Vatandaşların vize randevusu alabilmek için bu şirketlerin şahsi IBAN hesaplarına kayıt dışı paralar gönderdiği ve karşılığında fatura alamadığına yönelik iddialar da inceleme kapsamına alındı. Bakan Bolat, vergi kaçakçılığı, kayıt dışı para trafiği ve usulsüzlük iddialarının derinlemesine araştırılması amacıyla dosyanın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’na iletildiğini aktardı.

5 YILDA YÜZLERCE ŞİKAYET

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Bakan Bolat, son 5 yıl içerisinde vize başvuru aracılık hizmetleriyle ilgili olarak CİMER üzerinden 143, e-Devlet üzerinden ise 10 resmi şikayet başvurusu aldıklarını belirtti.

Mevcut Tüketicinin Korunması Mevzuatı'nda vize şirketlerinin fiyatlandırma ve iade koşullarına yönelik özel bir düzenleme bulunmadığına dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vatandaşların mağduriyetini önleyecek ilave tedbirler ve yasal düzenlemeler üzerinde ilgili bakanlıkların ortak görüşleriyle çalışıldığını kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi