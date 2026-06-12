Silivri Belediyesi'nde Milyonluk Vurgun İddiası: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 16 Şüpheli Gözaltında

Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Park alanının ucuz satışı nedeniyle 21.5 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği öne sürüldü.

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Silivri Belediyesi'nde Milyonluk Vurgun İddiası: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 16 Şüpheli Gözaltında
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Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edildi.

'KAMUYU 21.5 MİLYON LIRA ZARARA UĞRATTILAR'

Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı.

Tespitler doğrultusunda, Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

BAŞKAN DAHİL 17 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılık, isnat edilen eylemlerin örgütlü bir yapı içerisinde işlendiği ve örgütün kurucusu ile yöneticisi olduğu değerlendirilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'yla birlikte hareket eden diğer şüphelilerin belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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