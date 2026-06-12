Tekirdağ'da Kimyasal Sızıntı Alarmı: Kimya Fabrikasındaki Patlamada 1'i Ağır 4 Yaralı

Tekirdağ'da Ergene ilçesine bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi.

REAKTÖRDE SIZINTI KAYNAKLI PATLAMA

Farikanın üretim bölümünde kimyasal dolu reaktör tankında sızıntı nedeniyle patlama yaşandı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada özel giysili ekipler, hastanenin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, İstanbul'a sevk edildi.

AFAD EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU

Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. AFAD ekipleri de tesiste kimyasal sızıntıya karşı incelemede bulundu.

Kaynak: DHA

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Tekirdağ Kimyasal sızıntı Patlama
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