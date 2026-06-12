Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9’u, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlamalarıyla tutuklandı.

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Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında sanat, iş ve cemiyet dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ve yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda çeşitli suçlara ilişkin delillere ulaşıldığı belirtildi. Savcılık, bazı şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", bazı şüpheliler hakkında ise "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları yöneltti.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda Tolga Çam, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan ve Rafet Eren Yorulmazer "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklandı. Enis Ahmet Onat, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyeğen ve Tessy Ramos Correia ise "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

DİĞER İSİMLERE ADLİ KONTROL

Şüphelilerden Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler Ferhan Kaya, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu diğer şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartı uygulandı.

Kaynak: İHA

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