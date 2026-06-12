Merkez Bankası Haziran Anketi Yayımlandı: Dolar Düşüyor, Enflasyon Tırmanışta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finans ve reel sektör profesyonellerinin katılımıyla hazırlanan haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni açıkladı. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar tahmini geriledi.

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Merkez Bankası Haziran Anketi Yayımlandı: Dolar Düşüyor, Enflasyon Tırmanışta
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Ekonomi yönetiminin ve piyasaların yol haritasını belirleyen en kritik göstergelerden biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) anketi 68 uzman katılımcının yanıtlarıyla şekillendi. Haziran ayı sonuçları, piyasanın kısa vadeli enflasyon baskılarına karşı temkinli olduğunu, ancak uzun vadeli dezenflasyon sürecine olan inancını koruduğunu ortaya koydu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Anketteki en dikkat çekici değişim enflasyon cephesinde yaşandı. Geçtiğimiz anket döneminde yüzde 28,94 olan cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi, bu dönemde yüzde 29,14'e yükseldi.

Buna karşın uzun vadeli tahminlerde şu iyimser düşüşler kaydedildi:

  • Haziran Ayı Enflasyon Beklentisi: Yüzde 1,52'den yüzde 1,36'ya indi.
  • 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: Yüzde 23,82'den yüzde 23,81’e geriledi.
  • 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: Yüzde 18,43'ten yüzde 18,29’a düştü.


DOLAR BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Döviz kuru tahminlerinde ise vadelerine göre iki farklı senaryo öne çıktı. Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 51,5711'den 51,4692'ye gerileyerek Türk lirasının kısa vadedeki direncinin süreceğine işaret etti.

Ancak, orta vadeli projeksiyonu temsil eden 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,6923'ten 55,7196'ya tırmandı.

CARİ AÇIK BÜYÜYOR

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

FAİZDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ BAŞLADI

Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik öngörüler, piyasanın yakın zamanda faiz indirim döngüsünün başlayabileceğine inandığını gösterdi.

Katılımcıların ilk ve ikinci faiz kararı toplantılarına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37'de sabit kalırken, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 36,34'e indi. Önümüzdeki 12 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14'e kadar geriledi.

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Kaynak: AA

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