Bakanlıktan 'Emekli Maaşına Zam' İddiasına Açıklama: 'O Sözler Bakan Şimşek'e Ait Değil, Tamamen Dedikodu'

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında emekli maaşlarına yönelik Bakan Mehmet Şimşek'e atfedilerek paylaşılan iddiaları resmi açıklamayla kesin bir dille reddedildi.

'O SÖZLER SAYIN BAKANIMIZA AİT DEĞİL'

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, gazete köşelerine ve haber sitelerine yansıyan iddiaların hiçbir dayanağı olmadığı vurgulandı. Söz konusu kulis bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır."

'YALNIZCA RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN'

Milyonlarca emekliyi ve ailelerini doğrudan ilgilendiren maaş düzenlemeleri konusunda kamuoyuna kritik bir uyarı yapıldı. Hassas dönemlerde ortaya atılan asılsız iddiaların bilgi kirliliği yarattığına dikkat çeken bakanlık, vatandaşların piyasayı ve beklentileri manipüle etmeye çalışan bu tür haberlere kulak asmamasını, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları baz alması gerektiğini hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Bazı gazetelerde yer alan iddiaya göre, Bakan Mehmet Şimşek AK Partili milletvekilleriyle basına kapalı bir istişare toplantısında bir araya geldi. Vekillerin tabandan gelen yoğun şikayetleri aktararak asgari ücret ve emekli maaşlarında artış talep etmesi üzerine Şimşek’in topu Meclis’e attığı öne sürüldü.

Yalanlanan haberlerde, Bakan Şimşek’in emekli zammına açık kapı bıraktığı iddia edilmişti. Basına sızan ve bakanlık tarafından reddedilen o iddialarda Şimşek’in şu ifadeleri kullandığı ileri sürülmüştü:

"2002’de en düşük emekli aylığı 40 dolardı, bugün ise 400 dolar civarında. Sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis bir karar alırsa, biz bunu kararlılıkla uygularız. Biz ekonomi yönetimi olarak ne yapıyorsak, tamamen TBMM'nin aldığı kararlara göre yapıyoruz."

Kaynak: AA