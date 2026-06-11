Merkez Bankası Pas Geçti, Faiz Koridoru Değişmedi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların kilitlendiği haziran ayı faiz kararını açıkladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğinde toplanan kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te tutarak mevcut durumu korudu.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

Faiz kararının ardından yayınlanan PPK duyurusunda, makroekonomik verilere ve iç piyasadaki durgunluğa dikkat çekildi. Yılın ilk çeyreğine ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit ettiği belirtilirken, öncü göstergelerin iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ettiği aktarıldı.

Enflasyon cephesinde ise enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın nisan ayında yarattığı yükselişin ardından, mayıs ayında ana eğilimde bir miktar gerileme kaydedildiği paylaşıldı.

'RİSK OLUŞURSA SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK'

Orta Doğu’da yaşanan son jeopolitik krizlerin maliyet, beklenti ve iktisadi faaliyet kanalları üzerinden enflasyona olan yansımalarının çok yakından takip edildiğini vurgulayan Merkez Bankası, kararlılık mesajı verdi.

Fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun titizlikle sürdürüleceği ifade edilen metinde, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir" uyarısı yapıldı.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Kurulun politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği ve kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı belirtilen duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA