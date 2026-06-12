Döviz Piyasalarında Son Durum: Dolar/TL Yeni Güne Yükselişle Başladı

Küresel piyasalar ABD ile İran arasındaki diplomatik yakınlaşmaya ve ABD'den gelen yüksek enflasyon verilerine odaklanırken, yurt içinde dolar kuru güne yükselişle başlayarak 46,2630 seviyesine tırmandı.

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Döviz Piyasalarında Son Durum: Dolar/TL Yeni Güne Yükselişle Başladı
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Döviz piyasası, yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. Dünü yüzde 0,1 artışla 46,1860 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, küresel gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve uluslararası veri akışı, döviz fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Doların küresel çapta güç kazanmasına paralel olarak yurt içinde diğer yabancı para birimlerinde de hareketlilik hakim. Piyasalardan alınan anlık verilere göre döviz kurlarındaki son durum şu şekilde:

  • Euro/TL: Yüzde 0,1 artışla 53,5690 seviyesinden alıcı buluyor.
  • Sterlin/TL: Yatay bir seyir izleyerek 62,0500 liradan satılıyor.
  • Dolar Endeksi: Yüzde 0,1 yükselişle 99,8 seviyesinde dengelenerek küresel dolar talebinin sürdüğünü gösteriyor.
Petrolde Trump-İran Dopingi: Brent 90 Doların Altına ÇakıldıPetrolde Trump-İran Dopingi: Brent 90 Doların Altına ÇakıldıEkonomi

Kaynak: AA

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Petrolde Trump-İran Dopingi: Brent 90 Doların Altına Çakıldı Petrolde Trump-İran Dopingi
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