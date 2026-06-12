Döviz Piyasalarında Son Durum: Dolar/TL Yeni Güne Yükselişle Başladı

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Döviz piyasası, yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. Dünü yüzde 0,1 artışla 46,1860 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, küresel gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve uluslararası veri akışı, döviz fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Doların küresel çapta güç kazanmasına paralel olarak yurt içinde diğer yabancı para birimlerinde de hareketlilik hakim. Piyasalardan alınan anlık verilere göre döviz kurlarındaki son durum şu şekilde:

Euro/TL: Yüzde 0,1 artışla 53,5690 seviyesinden alıcı buluyor.

Yüzde 0,1 artışla 53,5690 seviyesinden alıcı buluyor. Sterlin/TL: Yatay bir seyir izleyerek 62,0500 liradan satılıyor.

Yatay bir seyir izleyerek 62,0500 liradan satılıyor. Dolar Endeksi: Yüzde 0,1 yükselişle 99,8 seviyesinde dengelenerek küresel dolar talebinin sürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: AA