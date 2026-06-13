Resmi Gazete'de Yayımlandı! İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahipleri için vize zorunluluğu karşılıklı olarak kaldırıldı.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem
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Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında diplomatik ilişkileri ve seyahat kolaylığını artıracak kritik bir adım atıldı.

İki ülke arasında diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport hamillerine yönelik vize muafiyeti anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

180 GÜN İÇİNDE 90 GÜN VİZESİZ SEYAHAT

Onaylanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, muafiyet hakkına sahip pasaport sahipleri, her 180 günlük dönem içerisinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla:

  • Karşı tarafın ülkesine doğrudan giriş yapabilecek,
  • Ülke topraklarından transit geçiş gerçekleştirebilecek,
  • Sınır kapılarından çıkış yapabilecek ve geçici olarak konaklayabilecek.

Kaynak: AA

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