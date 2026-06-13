FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün eğitim yapılanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının kamuoyunda 'ışık evi' olarak bilinen öğrenci evlerinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. İzmir'de örgüt tarafından finanse edilen 22 öğrenci evinin bulunduğu, bu evlerin sorumlu kişiler tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde yönetildiği ve öğrencilerin barınmayla temel ihtiyaçlarının karşılandığı tespit edildi.

GEZİ GÖRÜNÜMÜ ADI ALTINDA FAALİYET

Soruşturmada ayrıca, yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği değerlendirilen altı şüphelinin kod isim kullandığı, para transferlerinin çeşitli yöntemlerle gizlendiği ve bazı örgüt mensuplarının yurt dışındaki organizasyonlara gezi görünümü altında katıldığı belirlendi.

Bu tespitler üzerine 9 Haziran'da İzmir merkezli olmak üzere Manisa, Denizli, Niğde, Balıkesir, Aydın, Adana, Bilecik, Kütahya, Düzce, Uşak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle ceza infaz kurumuna teslim edildi. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Savcılık ve mahkeme süreçlerinin ardından 15 şüpheli serbest bırakılırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Hakimlik, 41 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA