AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'ye Akın Gürlek Tepkisi: 'Kimsenin Haddi Değil'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller Grubu'ndan Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in AP Türkiye Raporu taslağındaki 'yaptırım çağrısı' açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çelik X hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken 'sömürge komiseri' üslubuyla konuşması, kendisi için siyasi bir utanç ve Parlemento değerlerini istismardır. AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kişi 'Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör' sıfatını taşıdığı için Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz.

'SAYGISIZLIĞA İZİN VERMEYİZ'

Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve Kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlementosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir 'siyaset ve insan hakları okulu'ydu. Bugün ise 'sömürge komiseri' edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin 'güdümlü siyasi lobi' faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir.

Türkiye hakkında geçmiş yıllarda hazırlanan raporların da gerçeği yansıtmak ve diyalog kapılarını açmak yerine, bazı siyasi odakları tatmin etmek üzerine kurulduğu görülmüştür. Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz."

Kaynak: Haber Merkezi