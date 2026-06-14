İran'da ABD Anlaşmasına Sokak Tepkisi: Hamaney'den 'Milli Birlik' Çağrısı

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İran dini lideri Mücteba Hamaney’in resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İran halkına “milli birlik” çağrısı yapıldı.

HAMANEY'DEN 'MİLLİ BİRLİK' ÇAĞRISI

“Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir” başlığını taşıyan mesajda, siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiği vurgulandı.

MUHAFAZAKAR VEKİLDEN MUTABAKATA TEPKİ

İran Meclisi’nin muhafazakar milletvekillerinden Mahmud Nebeviyan, mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılacağı ve uranyumun seyreltilmesine dair maddelerin yer almasına karşın, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran’ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirterek, “Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?” demişti.

İRAN'DA PROTESTOLAR BAŞLADI

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath'ın haberine göre, Tahran'da göstericilerin ABD ile varılan anlaşmaya karşı sokağa indi. Anlaşma metninin İran'ın zararına olduğunu savunan eylemciler, İran'ın dini lideri Müctrba Hamaney'in belirlediği kırmızı çizgilerin açıklanan mutabakatta yer almadığını kaydetti.

Protestocular, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin istifasını istedi. Kalabalığın anlaşmaya onay verenlere yönelik tehdit içerikli sloganlar attığı belirtildi.

Kaynak: AA