Avustralya-Türkiye Maçında İlk Gol Geldi

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ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası’nda sahne alması sırası Bizim Çocuklar’a geldi. A Milli Futbol Takımımız D Grubu ilk maçında bugün Avustralya ile Kanada'nın Vancouver şehrinde karşı karşıya geliyor. Vancouver Stadyumu'nda TSİ 07.00'de başlayan maç TRT 1'den ekrana geliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

45+4' İlk yarı sona erdi.

45' İlk yarıya 4 dakika uzatma eklendi.

45' Avustralya yine Irankunda ile etkili geldi. Sağdan driplingle ceza sahasına giren oyuncunun yaptığı vuruş Uğurcan Çakır'da kaldı

42' Arda Güler kaleyi uzaklardan yokladı. Top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

36' Ceza sahasında yaşanan karambolde top Orkun Kökçü'nün önünde kaldı, onun vuruşu yandan auta gitti.

30' Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruş direkten döndü.

İLK GOL SESİ GELDİ

27' Nestory Irankunda'nın attığı golle Avustralya 1-0 öne geçti.

23' Su molası verilen maçta denge henüz bozulmadı.

19' Ceza sahası dışında Hakan'ın pasıyla topla buluşan Ferdi, bekletmeden şutunu gönderdi, top üstten dışarı çıktı.

10' Maçta 0-0'lık beraberlik devam ediyor.

7' Orkun ile verkaç yaptıktan sonra sağdan ceza sahasına giren Arda'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

3' Hakan'ın ceza sahası yayının üzerinden çektiği şutta top defans çarparak kornere çıktı.

1' Maç başladı.

Devamı gelecek...

İŞTE İLK 11’LER

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem Aktürkoğlu.

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda sahne alıyor.

Milliler son olarak katıldığı 2002 Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

MİLLİ TAKIM'IN DİĞER MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

Kaynak: Haber Merkezi