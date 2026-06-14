Gayrettepe-Arnavutköy Metrosu Kapatıldı
Devlet Demiryolları (TCDD) hat üzerindeki inşaat ve sinyalizasyon çalışmaları kapsamında Gayrettepe-Arnavutköy metro hattı geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
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TCDD’nin X’teki açıklamasına göre İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı inşaat çalışması devam ediyor.
SİNYALİZASYON TESTİ NEDENİYLE 18 HAZİRAN'A KADAR KAPALI
Halkalı-Arnavutköy kesiminde sinyalizasyon test çalışması yapılacak.
Gayrettepe-Arnavutköy metro hattı 14 Haziran Pazar 00.01’den 18 Haziran Perşembe 23.59’a kadar tren trafiğine kapatıldı.
İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı inşaat çalışmaları kapsamında Halkalı–Arnavutköy kesiminde gerçekleştirilecek sinyalizasyon test ve devreye alma çalışmaları nedeniyle;— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) June 12, 2026
📍Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 00.01'den, 18 Haziran 2026… pic.twitter.com/UsJYzB3Y8K
Kaynak: Haber Merkezi
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