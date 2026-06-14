Gayrettepe-Arnavutköy Metrosu Kapatıldı

Devlet Demiryolları (TCDD) hat üzerindeki inşaat ve sinyalizasyon çalışmaları kapsamında Gayrettepe-Arnavutköy metro hattı geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

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Gayrettepe-Arnavutköy Metrosu Kapatıldı
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TCDD’nin X’teki açıklamasına göre İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı inşaat çalışması devam ediyor.

SİNYALİZASYON TESTİ NEDENİYLE 18 HAZİRAN'A KADAR KAPALI

Halkalı-Arnavutköy kesiminde sinyalizasyon test çalışması yapılacak.

Gayrettepe-Arnavutköy metro hattı 14 Haziran Pazar 00.01’den 18 Haziran Perşembe 23.59’a kadar tren trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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