Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: KADES İhbarına Giden Polis Şehit Oldu

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Muğla'da merkez Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerinde H.S. adlı kadın, telefonundaki Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu.

UZMAN ÇAVUŞ DEHŞET SAÇTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibinde görevli polis memuru Tayfun Baş ile iş yerinde bulunan H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.

Şüpheli G.Y, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Tayfun Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Ağır yaralanan H.S. ve G.Y'nin tedavilerinin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine gittiği iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit polis memuru Tayfun Baş'ın fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

Kaynak: AA-DHA