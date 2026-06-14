Bakan Çiftçi'den Jandarma Teşkilatına 187. Yıl Kutlaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ettiğini belirtti.

Son Güncelleme:
Bakan Çiftçi'den Jandarma Teşkilatına 187. Yıl Kutlaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin aziz hatırasını, milletin duasını ve devletin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

'KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM'

Jandarmanın şanlı mazisinden aldığı güçle görevini sürdürdüğünü vurgulayan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Şanlı mazisinden aldığı güçle Jandarmamız; ülkemizin dört bir yanında devletimizin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam etmektedir. Kimi zaman terörle mücadelede sarsılmaz bir irade, kimi zaman afette ilk uzanan el, kimi zaman da vatandaşımızın en zor anında yanında duran güven kapısı olmuştur.

'RABBİM JANDARMAMIZI DAİMA GÜÇLÜ EYLESİN'

Bu kutlu teşkilatın her bir mensubu; vazife şuuru, cesareti, sadakati ve milletine bağlılığıyla devlet-millet bağının en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır. Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor; görevleri başındaki tüm Jandarma personelimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar, Jandarmamızı da daima güçlü ve muzaffer eylesin."

Kaynak: AA

Etiketler
Mustafa Çiftçi Jandarma İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fabrika Küle Döndü: Gece Başlayan Yangının Bilançosu İlk Işıkla Belli Oldu Fabrika Küle Döndü: Gece Başlayan Yangının Bilançosu İlk Işıkla Belli Oldu
TBMM'ye Yürümek İsteyen Öğretmenlere Polis Müdahalesi, Gözaltılar Var Ankara'da Öğretmenlere Polis Müdahalesi, Gözaltılar Var
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: KADES İhbarına Giden Polis Şehit Oldu KADES İhbarına Giden Polis Şehit Oldu
Bizim Çocuklar İlk Maçta Mağlup: Avustralya, Türkiye'yi 2 Golle Geçti Bizim Çocuklar İlk Maçta Mağlup
İran'da ABD Anlaşmasına Sokak Tepkisi: Hamaney'den 'Milli Birlik' Çağrısı Hamaney'den 'Milli Birlik' Çağrısı
Hakkari'de Aile Katliamı: Uzman Çavuş Kayınpederinin Evini Bastı Hakkari'de Aile Katliamı
KADES İhbarına Giden Polise Silahlı Saldırı: İki Ağır Yaralı KADES İhbarına Giden Polise Silahlı Saldırı! İki Ağır Yaralı