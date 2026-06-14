KADES İhbarına Giden Polise Silahlı Saldırı: İki Ağır Yaralı

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru ile eski eşini silahla ağır yaralayan uzman çavuş, intihar girişiminde bulundu.

Son Güncelleme:
KADES İhbarına Giden Polise Silahlı Saldırı: İki Ağır Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerinde H.S. adlı kadın, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibinde görevli polis memuru T.B. ile iş yerinde bulunan H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.

KADES İhbarına Giden Polise Silahlı Saldırı: İki Ağır Yaralı - Resim : 1

Daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y. ile yaralanan polis memuru ve H.S, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Akın Gürlek Duyurdu: Batman'da İşlenen Mehmet Şirin Çelik Cinayeti Çözüldü! 11 Şüpheli YakalandıAkın Gürlek Duyurdu: Batman'da İşlenen Mehmet Şirin Çelik Cinayeti Çözüldü! 11 Şüpheli YakalandıGüncel

Adana'da Bir Şüpheli Kadın Ölümü Daha: Düğününe 2 Ay Kala Ölü BulunduAdana'da Bir Şüpheli Kadın Ölümü Daha: Düğününe 2 Ay Kala Ölü BulunduGüncel

Kan Donduran Cinayette 'Ağabey' Detayı: 18 Yaşındaki Katilin 25 Suç Kaydı ÇıktıKan Donduran Cinayette 'Ağabey' Detayı: 18 Yaşındaki Katilin 25 Suç Kaydı ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer Hayatını Kaybetti Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer Hayatını Kaybetti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Kırşehir'de Sel Alarmı: Cadde ve İş Yerlerini Su Bastı Kırşehir'de Sel Alarmı: Cadde ve İş Yerlerini Su Bastı
ÇOK OKUNANLAR
KADES İhbarına Giden Polise Silahlı Saldırı: İki Ağır Yaralı KADES İhbarına Giden Polise Silahlı Saldırı! İki Ağır Yaralı
A Milliler 24 Yıl Sonra Sahneye Çıkıyor: İşte Muhtemel 11'ler A Milliler 24 Yıl Sonra Sahneye Çıkıyor: İşte Muhtemel 11'ler
Kılıçdaroğlu'ndan Kritik Hamle: Üç Büyükşehrin İl Başkanları Görevden Alınacak Üç Büyükşehrin İl Başkanları Görevden Alınacak
Milyonların Gözü Bu Rakamlarda: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti
FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama