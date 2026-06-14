Fabrika Küle Döndü: Gece Başlayan Yangının Bilançosu İlk Işıkla Belli Oldu

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Erkenez Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

MAKİNE BİR ANDA ALEV ALDI

İddiaya göre, üretim sırasında makinenin biri aniden alev aldı. İlk müdahaleyi işçiler yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın ise, ekiplerin saatlerce süren çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASARIN BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Söndürme çalışmaları sırasında 1 işçi ile 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın ise, ekiplerin saatlerce süren çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Söndürme çalışmaları kapsamında duvarları iş makineleriyle yıkılan fabrikadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.