TBMM'ye Yürümek İsteyen Öğretmenlere Polis Müdahalesi, Gözaltılar Var

TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine, polis müdahale etti. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eren Edebali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör eğitim emekçilerinin yaşadığı güvencesizlik ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekmek için bugün Ankara’da bir araya geldi.

Daha önce Ankara’da kitlesel bir buluşma gerçekleştireceklerini duyuran sendika, “Karşınıza çıkacağız, masaya oturacağız” ifadeleriyle taleplerinin karşılanması çağrısında bulunmuştu.

POLİS YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ

TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve Güvenpark'ta toplanan özel sektör öğretmenlerine, polis müdahalesi gerçekleşti.

SENDİKA BAŞKANI DAHİL ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, çok sayıda sendika üyesi ve destek veren vatandaş gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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