Meteoroloji 21 İl İçin Uyarı Yaptı: Ani Sel, Su Baskını, Heyelan ve Yıldırım...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli haftalık hava durumu değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

21 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI ISINACAK, DOĞU SOĞUYACAK

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANİ SEL, SU BASKINI, HEYELAN VE YILDIRIM UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi