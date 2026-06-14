Interpol Tarafından Aranan Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Interpol tarafından aranan İran uyruklu R.A., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin İran'a iadesine yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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Interpol Tarafından Aranan Şüpheli İstanbul'da Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan İran uyruklu R.A.'yı havalimanında yakaladı.

'UYUŞTURUCU TİCARETİ' VE 'KAÇAKÇILIK' KAYDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamada, İran makamlarınca hakkında 'uyuşturucu ticareti' ve 'kaçakçılık' suçlarından arama kaydı bulunan şüpheliye ayrıca vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri nedenlerden dolayı yurt dışına çıkış yasağı getirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin İran'a iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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