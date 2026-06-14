ABD-İran Gerilimi ve NATO Zirvesi Masada: İki Haftalık Aranın Ardından Kabine Toplanıyor

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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

BÖLGEDEKİ SAVAŞLAR MASAYA YATIRILACAK

Uzun süredir devam eden İran-ABD ateşkes görüşmeleri Ankara'dan da yakından takip ediliyor. Somut aşamaya geldiği belirtilen anlaşmanın yansımaları tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, Rusya- Ukrayna savaşının Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine etkileri de gündemde olacak.

ANKARA'DA DÜZENLENECEK NATO ZİRVESİ

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için son hazırlıklar masaya yatırılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımının ABD Dışişleri Bakanı Rubio tarafından duyurulması gözleri bir kez daha zirveye çevirdi. Zirveye bir aydan az bir süre kala organizasyonun güvenliği ve diğer tüm hazırlıklar gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının bir diğer ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelinen son durum, sahadan gelen raporlar doğrultusunda istişare edilecek. Atılması merakla beklenen yasal adımlar değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi