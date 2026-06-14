Özel Cephesinden Genel Merkeze Kurultay Çıkartması: Delege Dilekçeleri Teslim Edilecek

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından başlayan kurultay tartışmaları sürüyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanırken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını belirtiyor.

DELEGE İMZALARI TESLİM EDİLECEK

Özgür Özel'e yakın isimler, partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık bin delegenin imzasını CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek.

Özel cephesi, parti tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda delegelerin talebiyle kurultayın toplanabileceğini ifade ediyor.

'KARAR KESİNLEŞMEDEN TOPLANAMAZ' YANITI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise mahkeme kararının kesinleşmemesi nedeniyle olağanüstü kurultayın da yapılamayacağını öne sürüyor.

'OLAĞAN KURULTAY' TAKVİMİ BAŞLATILDI

Öte yandan CHP'de Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, olağan kurultay sürecini başlattı. Parti yönetimi, il ve ilçe kongreleriyle birlikte kurultay sürecini yaklaşık 6 ila 7 aylık bir zaman dilimine yaymayı planlıyor.

Genel merkez, kurultayın toplanabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerektiği görüşünü de gündemde tutuyor.

BİNE YAKIN DELEGEDEN OLAĞANÜSTÜ İMZA

Özgür Özel'in çağrısıyla delegelerden Olağanüstü Kurultay için imza toplanmaya başlanmasından saatler sonra kurultayı çağırabilmek için yeterli sayıda imza toplanmıştı.

Alınan bilgilere göre, yaklaşık bin delege Olağanüstü Kurultay için imza verdi.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN'IN GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİ DÜŞTÜ

Partide yaşanan gelişmelerin ardından 9 milletvekili MYK tarafından tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmişti. Bu 9 kişi arasında yer alan CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevleri düşmüştü.

Bu görevlere İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in atanmasının beklendiği iddia ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi