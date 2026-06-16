Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail Uyarısı: 'İsrail'in Sabotaj Girişimlerinden Kaçınılması Elzem'

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Fidan ve Lavrov, heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

Bakanlıklar arasında siyasi diyaloğuun devam ettiğini kaydeden.Lavrov, "Antalya'daki forumda sayın Fidan ile konuştuk. Önümüzdeki günlerde de umut ederim ki görüşeceğiz. 3 Haziran tarihinde Rusya ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin yıl dönümünü kutladık. Enerji alanında da işbirliğimiz sürüyor. Özellikle turizm alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önemli olduğunun üzerinde durduk. Türkiye'nin bu konuya yaklaşımının kıymetli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrar Moskova'da bulunmaktan memnuniyet duymaktayım. Değerli mevkidaşım Sergey ile sürekli telefon iletişimi içerisindeydik. Bugün de önemli konuları masaya yatırdık. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayanmaktadır. İkili işbirliğimiz olumlu seyrini muhafaza etmekte. Birçok konu başlığında görüşme fırsatımız da oldu. Beşinci yılına giren Ukrayna'daki savaşın barışçıl yollarla sona erdirilmesi konusunda arzumuzu ilettik.

Önümüzdeki günlerde müzakere turlarına ev sahipliği yapma konusunda hazır olduğumuzu aktardım. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin nasıl ilerletileceğini ele almaya hazırız.

Savaşın coğrafi olarak yayılması tehlikesi endişe vericidir. Son dönemde ülkemizin Karadeniz'deki çıkarlarına halel getirebilecek eylemlerin engellenmesi beklentimizi de değerli meslektaşıma ilettim.

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MUTABAKAT

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı üzere; bölgemizde ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sukunetten ziyade, yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz.

(İran ile ABD arasındaki mutabakat) Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte İsrail'in olası sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzemdir. İsrail'in bölgedeki tavırları, sadece birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu.

Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi serbest ve kesintisiz geçişe açık tutulması hayati önemde."

GÖRÜŞME ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Fidan ve Lavrov, Moskova'da heyetler arası görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürütülen çalışmalarla giderek kurumsallaştığını ve iyiye gittiğini belirten Fidan, iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin ve koordinasyon çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söylemişti. Fidan, başta liderler ve bakanlar olmak üzere bürokratlar ve iş insanlarının sürekli iki ülke arasındaki ilişkileri birçok alanda nasıl ileri götürebilecekleri üzerine çalıştığını ifade etmişti.

Rusya ziyareti esnasında hem ikili hem de bölgesel konuları derinlemesine konuşma imkanları olacağına işaret eden Fidan, Türkiye ve Rusya'nın ticaret, enerji ve bağlantısallık konusunda gerçekten çok ciddi projeler yürüttüğünü ve potansiyel projeler üzerinde de değerlendirmede bulunduğunu aktarmıştı.

'TÜRKİYE, UKRAYNA MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEK'

Fidan, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika başta olmak üzere bölgesel birçok konuda görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye, Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Türkiye her türlü arabuluculuk rolüne katkıda bulunacak. Kendisinin de oynayabileceği arabuluculuk rollerini oynamaya devam edecek. Çünkü devam eden savaş, bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da artırmakta. Bunun bir an önce son bulması gerekiyor."

Fidan, yapılacak görüşmelerin hayırlara vesile olmasını dilemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirmişti.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor. Yılın sonuna kadar Karma Ekonomik Komisyonunun 20. Toplantısı'nın düzenleneceğini umuyorum." demişti.

Lavrov, iki ülkenin parlamentolar arası işbirliğinin de geliştiğini vurgulayarak, şöyle devam etmişti:

"Sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel ve uluslararası gündemimiz de yoğun. Bu konularda da sürekli olarak görüş alışverişinde bulunmaktayız. Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya meselelerini sürekli ele almaktayız. Türk dostlarımızın Ukrayna'daki duruma adil, sağlam ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına yönelik ilgi göstermelerine değer veriyoruz."

Kaynak: AA