Silivri Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: 380 Bin Dolarlık Rüşvet İtirafı ve Bora Balcıoğlu'nun 'Villa' Savunması Dosyada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı rüşvet, yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında çok konuşulacak detaylar gün yüzüne çıktı. Dosya kapsamında emniyette ifadesi alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na, lüks villa alımı, şüpheli nakit para trafiği, döviz bürosu görüşmeleri, usulsüz bağış iddiaları, kamu zararı ve Rolex saat iddiaları soruldu.

'380 BİN DOLAR NAKİT PARAYI BELEDİYEYE BIRAKTIM'

Habertürk'te yer alan habere göre, soruşturma dosyasının en ağır suçlaması şüpheli müteahhit Naci Aydın’ın itiraflarıyla geldi.

Aydın ifadesinde, 39 dükkanın ruhsat işlemleri için kendisinden "bağış" adı altında 12 milyon TL talep edildiğini öne sürdü. Bu paranın karşılığı olan 375-380 bin dolar nakit parayı Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’a ulaştırılmak üzere bizzat belediye binasına götürüp bıraktığını beyan etti.

MASAK kayıtlarında Aydın’ın aynı gün hesabından 400 bin dolar nakit çektiği, HTS verilerinde ise ikilinin aynı saatlerde aynı bölgede baz verdiği tescillendi.

SEÇİMDEN HEMEN SONRA ALINAN LÜKS VİLLA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve tapu kayıtlarını inceleyen savcılık, Başkan Balcıoğlu’na yerel seçimlerden kısa bir süre sonra (31 Mayıs 2024) eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına alınan lüks villayı sordu. 10 milyon TL resmi satış bedeli gösterilen villanın alındığı gün, eşinin hesabında 1 milyon TL ve yaklaşık 9 milyon TL'lik nakit yatırma ile 278 bin 500 dolar nakit çekme işlemleri tespit edildi.

Başkan Balcıoğlu bu işlemlerin villa alımı için yapıldığını belirterek, "Tüm parayı kendi birikimimden nakit verdim, eşimin desteği olmadı" dedi.

Tapu günü bir döviz bürosu sahibiyle yaptığı çok sayıda telefon görüşmesini ise "Zarara uğramamak için banka kuru ile döviz bürosu kurunu karşılaştırıyordum" diyerek savundu.

'21.5 MİLYON TL KAMU ZARARI' İDDİASI

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Çanta Mahallesi'ndeki kooperatif arsası satışı oluşturdu. Bilirkişi raporunda, belediyeye ait parsellerin İkitelli İşyeri Kooperatifi’ne 35 milyon 500 bin TL’ye satılarak belediyenin 21 milyon 522 bin TL kamu zararına uğratıldığı kanaatine yer verildi.

Balcıoğlu ise arsanın altından NATO boru hattı geçtiğini, atıl bir yer olduğunu ve meclis kararıyla satılarak zarar değil kar edildiğini öne sürdü.

RUHSAT KARŞILIĞI BAĞIŞ VE ROLEX SAAT İDDİALARI

Müteahhitlerden imar ve iskan karşılığı zorla para toplanarak Gıda Bankası ile Silivri Yardımlaşma Derneği hesaplarına aktarıldığı iddialarını reddeden Balcıoğlu, bir şirketin belediyeye yaptığı yaklaşık 1.7 milyon TL'lik bağıştan ve yetkililerinden haberi olmadığını söyledi.

Sosyal medyada çok konuşulan, kendisi ve eşine ait olduğu öne sürülen 10'ar milyon liralık iki adet Rolex saat iddiasını da yalanlayan Balcıoğlu, "Faturamız yok, kolumdaki saat 8 bin liralık Guess marka" dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın imar, ruhsat, rüşvet ve menfaat iddialarına yönelik başlattığı derinlemesine inceleme çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Habertürk