Cumhurbaşkanı Erdoğan Fener Rum Patriği İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fener Rum Patriği İle Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum PatriğiBartholomeos'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Inmaculada Montalban Huertas'i da kabul etti. Kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fener Rum Patriği İle Görüştü - Resim : 1

Kaynak: DHA

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