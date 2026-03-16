Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan İçin 'İnsani Felaket' Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu harekatın bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği belirtilerek, saldırıların en güçlü biçimde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu hükümetinin 'soykırım ve toplu cezalandırma' politikalarını bu kez Lübnan’da hayata geçirmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu. İsrail’in saldırılarının Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Türkiye’nin Lübnan’la dayanışma içinde olduğu bir kez daha ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi