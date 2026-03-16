Karlıova-Yedisu Kara Yoluna Araçların Geçtiği Sırada Çığ Düştü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Kızılçubuk köyü yakınlarında araçların geçişi sırasında yola çığ düştü. Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar mahsur kaldı. Kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
