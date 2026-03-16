ABD-İsrail-İran Savaşının Arka Yüzü: Balistik Füzeler Depremleri mi Tetikliyor? Uzman İsim Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, güncel savaş durumunda kullanılan büyük çaptaki füzelerin depremleri tetikleyebileceğini ancak büyük bir deprem yaşatamayacağını söyledi.

“DOĞRUDAN DEPREM ÜRETTİĞİ ANLAMINA GELMEZ”

Bu füzelerin oluşturdukları sarsıntıların sınırlı etkilere sahip olduklarını söyleyen Prof. Dr. Zeybek, “Bu tür füzeler depremi tetikleyici olabilir. Ancak bu durum, füzelerin ya da bombalamaların doğrudan deprem ürettiği anlamına gelmez. Oluşturdukları sarsıntılar sınırlı etkilere sahiptir ve büyük depremleri meydana getirecek bir mekanizma olarak değerlendirilmez. Bu nedenle bu füzelerin doğrudan deprem üreteceğini beklemiyoruz” diye konuştu.

“BİLİMSEL OLARAK DOĞRU DEĞİL”

Kullanılan füzelerin herhangi büyük bir deprem tedirginliği yaşatmayacağını söyleyen Prof. Dr. Zeybek, “Güncel olarak savaş durumlarında kullanılan füzeler belirli ölçüde sarsıntı oluşturabilir. Ancak bu sarsıntıların büyük depremler meydana getirdiğini söylemek doğru değildir. Çünkü depremlerin kaynağı tamamen yerin iç dinamiklerine bağlıdır. Yerin içerisinde, özellikle yer kabuğunda zamanla biriken enerjinin yer kabuğunun karşı koyma gücünü aşmasıyla kırılmalar meydana gelir ve bu kırılmalar deprem olarak ortaya çıkar. Bu nedenle bu tür bombalamaların doğrudan deprem oluşturduğunu söylemek bilimsel olarak doğru değildir” değerlendirmesini yaptı.

“DEPREMLERİN KAYNAKLARI BELLİDİR”

Sözlerine devam eden Prof. Dr. Zeybek, “Depremlerin kaynakları genel olarak bellidir. Yer kabuğunda bulunan fayların hareket etmesi ve bu faylarda meydana gelen kırılmalar depremlerin en yaygın nedenidir. Bunun dışında volkanik faaliyetler sırasında da sarsıntılar ortaya çıkabilir ve yer kabuğunun bazı bölümlerinde kırılmalar meydana gelebilir. Ayrıca karstik sahalarda yer altındaki boşlukların çökmesi sonucunda karstik çökmeler oluşabilir ve bu çökmeler de yerel ölçekte depremlere yol açabilir. Bu nedenle depremler temelde yer kabuğunda gerçekleşen doğal jeolojik süreçlerin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA