Depremzedelerin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’tan Antalya’nın Manavgat ilçesine gelmekte olan depremzedelerin bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre aşağıya düşen ve çam ağacına takılarak durabilen otomobilde bulunan 3 depremzede yaralandı.

Kaza, Taşkesiği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan Manavgat’a gelmekte olan Sezenuş Tut’un kullandığı 46 AEP 788 plakalı otomobil, çelik bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 15 metre aşağıya düşen ve çam ağacına takılarak uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü Sezenuş Tut ve kendisi gibi depremzede olan Muhittin Günal ile Gazi Günal yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilden çıkarılan sürücü Sezenuş Tut’un yorgun olduğunu ve uyuyunca da kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Kazada yaralanan depremzedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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