Depreme Mersin’de yakalanan yurttaş: 5 bin olan ev kirası, depremden sonra 10-15 bin oldu

6 Şubat'ta meydana gelen ve Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından afetzedeler Mersin başta olmak üzere yakın kentlere göç etmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Mersin'de yakalanan Aksaraylı Mustafa Nergis, "Deprem sonrasında Mersin’e Kahramanmaraş, Hatay’dan birçok depremzede geldi. Mersin’de deprem olmadan önce 5 bin olan ev kirası, depremden hemen 2-3 gün sonra 10 bin-15 bin, kademe kademe arttı. Bizzat yaşadığım; bir depremzede aile için daire kiralamak istiyorduk, akşam ev sahibi ile görüştük, 7 bin 500 TL'ye anlaştık. Sabah gittiğimizde, 'Kusura bakmayın, 7 bin 500 TL’ye veremeyeceğim, ev kirası 15 bin lira oldu' dedi bize. Bu kadar insafsız olmayalım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Aksaray da hissedildi. Aksaraylı vatandaş, deprem anını anlatırken "Çocuklarımız için korktuk. Ben, İzmir’de 10 yıl yaşadım, orada deprem çok yaşamıştım. Küçük depremlerdi ama çok olurdu. Mobilyaların yanına çocuklar ile birlikte cenin vaziyetinde yatın diye söyledik. Depremden sonra da çıkmadık, Aksaray’da çok büyük bir deprem olmayacağını düşündüğüm için. Evde mutlaka düdük bulunduracağız" diye konuştu.

"BU KADAR İNSAFSIZ OLMAYALIM"

Anka'nın aktardığına göre; Mustafa Nergis ise şunları söyledi:

"Deprem anında Mersin’deydim. Orada bir yıkım olmadı ama ciddi anlamda, çocuğumu alıp yatağın yanına cenin pozisyonuna geçip bekledik. Allah bir daha yaşatmasın, çok kötüydü. Evimizde çatlaklar oluştu, birkaç gün sokakta geçirdik geceyi, sonrasında evimize geçtik. Bundan sonra depremler olmaya devam edecek. O esnada panik yapmamaya çalıştık mümkün olduğunca. Daha önce duyduklarımıza göre yatağın yanına, sağlam bir, korunaklı bir şeyin yanına üçgen pozisyonu alıp geçtik. Bundan sonra olacak depremler için önlem alacağız tabii, dışarıya çıktığımızda yanımızda herhangi bir battaniye, yiyecek içecek herhangi bir şey yoktu. En azından bundan sonrası için bir deprem çantası yapmayı düşünüyoruz.

"5 BİN OLAN EV KİRASI DEPREMDEN HEMEN SONRA ARTTI"

Deprem sonrasında Mersin’e Kahramanmaraş, Hatay’dan birçok depremzede geldi. Mersin’de daha önce, deprem olmadan önce 5 bin olan ev kirası, depremden hemen 2-3 gün sonra 10 bin-15 bin, kademe kademe arttı. Bizzat yaşadığım; bir depremzede aile için daire kiralamak istiyorduk, akşam ev sahibi ile görüştük, 7 bin 500 TL'ye anlaştık. Sabah gittiğimizde, 'Kusura bakmayın, 7 bin 500 TL’ye veremeyeceğim, ev kirası 15 bin lira oldu' dedi bize. Bu kadar insafsız olmayalım. Yarın bir gün biz de depremzede olabiliriz, biz de sokakta kalabiliriz. Mevcutta 5 bin liraysa lütfen insanlar bu konuda duyarlı olsun. Bu adamlar zaten depremde evini, eşyalarını, her şeyini kaybetti, buraya geldi. Lütfen bu konuda duyarlı olalım."

"DEPREM ANINDA EVLERİ BOŞALTTIK"

Deprem anında kendisini bırakıp annesiyle ilgilendiğini belirten Aksaraylı vatandaş Şule Eriş, şöyle konuştu:

"Deprem anında çok büyük bir korku hissettim. O an zaten evleri boşalttık biz. Annem daha önce İzmir’de deprem geçirdiği için annem çok fazla korktu, etkilendi. Anneme destek olmak zorundaydım. Daha çok kendimi bırakıp annemle ilgilendim, ama çok büyük bir korku vardı içimde. Kendim bu kadar korkmuşken bunu daha fazla yaşayan insanları düşünemiyorum bile. Deprem çantası hazırladık, odalarımızda duruyor iki tane ve deprem sigortası yaptırmayı düşünüyoruz."

"UMARIM TEKRARI YAŞANMAZ"

İnsanların bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Ömer Filikçi ise şunları söyledi:

"Çok büyük bir felaket yaşadık. Biz evimizde oturuyorduk ailemle beraber, iki defa artçıyı biz de hissettik. Gece babam namaza kalkmıştı, o saatte hissetmiş. Bir de ondan sonra artçı sarsıntıyı hissettik. Çok şükür bilinçliyiz, depreme karşı hazırlıklıyız. Sigortalarımız var, deprem ile alakalı bilgilere sahibiz ama bu Allah’tan gelen bir şey. Bu doğal afet, her ne kadar hazırlıklı olsak vade yetince deprem afetler bahane oluyor. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, kalanlara sabırlar diliyorum. Herkes bilinçli olsun, hazırlıklı olsun. Evlerimizin deprem poliçeleri, sigortalarını yaptıralım. Buna benzer ne kadar depremle alakalı sigortalar varsa yaptıralım. Çocuklarımızı bilinçlendirelim. Ailecek bilinçli olup hazırlanalım. Afet Allahtan gelen bir şey, umarım tekrarı yaşanmaz."

"DEPREM İÇİN UYGULAMAYI YAPAMIYORUZ"

Aksaraylı bir diğer vatandaş Halim Ceylan, "Deprem anında korku hissettik, çocuklarım ve eşim ile birlikte yan yana olmaya çalıştık. Deprem için bilgimiz var ama maalesef uygulamayı yapmıyoruz" dedi.

Çocukları için korktuğunu belirten Cem Ünsal ise "Çocuklarımız için korktuk. Ben İzmir’de 10 yıl yaşadım, orada deprem çok yaşamıştım. Küçük depremlerdi ama çok olurdu. Mobilyaların yanına çocuklar ile birlikte cenin vaziyetinde yatın diye söyledik. Depremden sonra da çıkmadık, Aksaray’da çok büyük bir deprem olmayacağını düşündüğüm için. Evde mutlaka düdük bulunduracağız, yatarken yastıkların altına su koyacağız. Bunları yapacağız ama tabii büyük bir deprem olursa kurtulur muyuz, kurtulamaz mıyız onu Allah bilir" diye konuştu.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR DEPREMDİ, KAÇACAK YERİMİZ YOKTU"

Depreme Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yakalanan başka bir vatandaş da şöyle konuştu:

"Durum çok kötü. Maraş’tan geliyorum, yıkılan binalar var, hasarlı binalar var. Oradaki insanlara çok yardımcı olmamız gerekiyor. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Deprem anında yatağın kenarına uygun bir şekilde pozisyon alıp bekledik depremin bitmesini. Çok şiddetli bir depremdi, kaçacak yerimiz yoktu. Hazırlıklıydık sürekli, Pazarcık’ta olduğum için. Bir senedir orası zaten beşik gibi sallanıyordu. Depremin olacağının bilincindeydik ama bu şekilde büyük çaplı bir deprem beklemiyorduk. Çadır ve ısıtma yönünden oradaki arkadaşlarımızın sürekli bu yönde talepleri var. Milletimizin başı sağ olsun. Bir daha böyle bir felaket rabbim bize göstermesin."

"BİRBİRİMİZE DESTEK ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Aksaraylı vatandaş Özkan Kılıç da şöyle konuştu:

“Aksaray sallandığında korktum açıkçası. Gece uyurken birkaç arkadaşım aradı, ‘Deprem oluyor’ diye. Hiçbir şeyin farkında değildim, uyandım, ailemle birlikte dışarıya çıktık, dışarıda kaldık, insanlar dışarıdaydı. Bayağı sallandık. Bir de çalışırken oldu, fabrikada yemek yerken birden sallandık, ondan sonra yemeği bırakıp dışarı kaçtık. Evde depreme karşı bir hazırlığımız yok, hazırlıksız yakalandık. Önce önlemimizi almamız gerekiyor, hepimizin başına gelebilecek bir olay. Depremzedelere Allah yardımcı olsun, bizim elimizden geldiği kadar birbirimize destek çıkmamız gerekiyor."