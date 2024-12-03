Ne Kusur Ararsan İsias'ta! Kaçak Kat, Yetersiz Denetim, Eksik Malzeme... Ceza Yağdı

Adıyaman’daki depremde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasının 5'inci duruşması başladı.

3'ü tutuklu 11 kişinin, “Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı.

22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet başsavcısı, sanıkların tümünün ayrı ayrı, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlarından 22 yıl 6 ay ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı mütalaasında Ahmet Bozkurt'un, otelin yönetim kurulu başkanı ve yapı sahibi olmasından dolayı, bina kat sayısı, kat yüksekliği, standartlara uygun olmayan ve etriyelerin gerektiği gibi yapılmamasından, binanın taşıyıcı sistem ve imalat, denetim eksiklik hatalarından, projenin gerektiği gibi yapılmamasından kusurlu olduğu ifade edildi.

OTELDE ASANSÖR BOŞLUĞU AÇILMAMIŞ

Mütalaada otel yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Bilge Açık, Şule Özbek, Seda Zeren ve Eşi Ulviye Bozkurt'un otelde asansör boşluğu açılmasıyla ilgili statik ve betonarme projesi hazırlatılmaması, yapı ruhsatı alınmadan binaya kaçak kat ilave edilmesi nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi.

Fenni mesul olan İnşaat Mühendisi Hasan Aslan'ın ise standartlara uygun olmayan kusurlu malzeme kullanması ve gerekli işlemlerin yapılması yapılmaması nedeniyle kusurlu olduğu ifade edildi.

KOLONLAR DONATI AÇISINDAN YETERSİZ

Tutuklu sanık fenni mesul mimar Erdem Yıldız'ın uzmanlık alanı olmadığı halde yapının sağlamlığı yönünde rapor verdiği, alanı olmadığı halde kapsamlı statik ve betonarme proje hazırlamadan yapı ruhsatı almasından dolayı kusurlu olduğu, fenni mesul inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın gerekli denetimleri yapmadan sadece kolonlarda donatı açısından yetersizlikler olduğu halde sadece bodrum katlar esas alınarak sağlam raporu hazırladığı için kusurlu İnşaat Mühendisi Mehmet Göncüoğlu'nun alınan ruhsatlarda proje müellifi olduğu, otelin 21 metreyi aştığı, binaya perde duvar yapıldığı ancak yeterli olmadığından dolayı kusurlu olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA