Meyve Suyu Kutularında Gizliyorlar: Ölümcül Tehlike Okul Sıralarında

Son dönemde Türkiye’de de kullanımı oldukça yaygınlaşan ‘puff’ olarak da bilinen elektronik sigaraların kullanımı okullara kadar indi. Özellikle lise öğrencileri arasında elektronik sigara kullanımının giderek arttığı belirtildi.

Yasak olmasına rağmen yaygın şekilde kullanılan ve ‘meyve aromalı’ seçenekleriyle gençlerin ilgisini çeken ‘puff’un bazı öğrenciler tarafından meyve suyu kutuları içinde gizlenerek okullara sokulduğu belirtildi Konuya ilişkin konuşan bir öğretmen, "Okulda meyve aromalı bir koku yayılmaya başladı. Elektronik sigara kullanımı o kadar yaygın ki neredeyse her öğrenci içiyor. Öğrenciler sürekli yeni yöntemler buluyor. Bu zula yöntemini okul yönetimiyle paylaşmayı düşünüyoruz” dedi.

‘Puff’ların taşıdığı risklere konuşan Psikolog Irmak Kerimoğlu, "Elektronik sigaraların kolay taşınabilir olması ve meyve kokusuyla fark edilmesinin zor olması, gençler arasında kullanımını cazip hale getiriyor. Ancak bu cihazlar sigara bağımlılığı gibi başka bağımlılıkları tetikleyebilir ve içerdiği kimyasallar gençleri daha zararlı maddelere yönlendirebilir” dedi.

Uzmanlar, elektronik sigaraların içeriğindeki kimyasal maddelerin tam olarak bilinemediğini belirtirken, Elektronik sigara kullanımının çocuklar arasında yayılmasını engellemek için ebeveynlerin çocuklarıyla açık bir iletişim kurması ve bu cihazların zararlarını anlatması gerektiğini belirtiyor.

MEYVE AROMALARIYLA ÇEKİYOR

Elektronik sigaraların meyve aromalarıyla gençler arasında ilgi odağı olurken, hem bağımlılık yaratıyor hem de uzun vadeli sağlık sorunlarına davetiye çıkaran kimyasal içeriği ile çevredeki vatandaşları tehlikeye atıyor.