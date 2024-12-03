Nevşin Mengü'nün Yeni Adresi Belli Oldu
Gazeteci Nevşin Mengü'nün yeni adresi duyuruldu. Mengü’nün, Türkiye’de merakla beklenen yeni gazete "Nefes"in kadrosunda yer alacağı iddia edildi.
Kaynak: 12punto
Türk basın sektöründe büyük bir heyecanla beklenen "Nefes" gazetesi, prova baskısının ardından Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen reklam çekimleri ve deneyimli kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Nevşin Mengü'nün de gazetede yer alacağı belirtildi.
Gazetenin imtiyaz sahibi Avukat İsmail Yılmaz, Genel Yayın Yönetmeni ise Metin Yılmaz olacak. Yazar kadrosunda ise sektörün tecrübeli isimlerinin bulunduğu ifade ediliyor.
Yayın hayatına girmeye hazırlanan "Nefes" gazetesi, şimdiden sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?
Nevşin Mengü, 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Politikacı Şahin Mengü ve Figen Mengü'nün kızı olan Mengü'nün Burak adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Aslen Kastamonu'nun İnebolu ilçesindendir. İlkokulu tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde almıştır.
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olduktan sonra, Galatasaray Üniversitesi'nde “Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler” alanında yüksek lisans yapmıştır.
Televizyonculuk kariyerine 2005 yılında Kanaltürk'te başlamıştır. İlk olarak Kadınlar Kulübü programını sunan Mengü, 2006 yılında Habertürk'te muhabirlik yapmaya başlamıştır. Ardından TRT'ye bağlı One Ajans’ın Tahran muhabirliği görevini üstlenmiş ve 1,5 yıl boyunca İran'da bulunmuştur.
Nevşin Mengü, Temmuz 2011'de Kanal D'de, Ana Haber Sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu, aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sunarak televizyonculuk tarihine adını yazdırmıştır.
Bir süre Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra CNN Türk kanalına geçerek burada editörlük yapmış ve ana haber bültenlerini sunmuştur. 2017 yılının Mayıs ayında ise CNN Türk tarafından işine son verilmişti.