Nevşin Mengü'nün Yeni Adresi Belli Oldu

Televizyonculuk kariyerine 2005 yılında Kanaltürk'te başlamıştır. İlk olarak Kadınlar Kulübü programını sunan Mengü, 2006 yılında Habertürk'te muhabirlik yapmaya başlamıştır. Ardından TRT'ye bağlı One Ajans’ın Tahran muhabirliği görevini üstlenmiş ve 1,5 yıl boyunca İran'da bulunmuştur.

Nevşin Mengü, Temmuz 2011'de Kanal D'de, Ana Haber Sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu, aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sunarak televizyonculuk tarihine adını yazdırmıştır.

Bir süre Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra CNN Türk kanalına geçerek burada editörlük yapmış ve ana haber bültenlerini sunmuştur. 2017 yılının Mayıs ayında ise CNN Türk tarafından işine son verilmişti.