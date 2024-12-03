Bakan Şimşek Enflasyon Verilerinden Memnun

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 47,09 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yayımladı. Şimşek açıklamasında, “Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor” dedi.

Şimşek paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

"Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu. Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor."

Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu.



Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi.



Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük… pic.twitter.com/pntdYE4wen — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 3, 2024



