Bakan Şimşek Enflasyon Verilerinden Memnun

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Şimşek, "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor" dedi.

Bakan Şimşek Enflasyon Verilerinden Memnun

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 47,09 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yayımladı. Şimşek açıklamasında, “Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor” dedi.

Şimşek paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

"Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu. Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor."

KASIM AYI ENFLASYONU Son Dakika: Emekli Zammı ve Memur Maaşlarında 5 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! Zam Oranı Neredeyse NetleştiKASIM AYI ENFLASYONU Son Dakika: Emekli Zammı ve Memur Maaşlarında 5 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! Zam Oranı Neredeyse NetleştiEkonomi
Emekli Zammı ve Memur Maaşı için 5 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti! İşte En Yeni Maaş TablolarıEmekli Zammı ve Memur Maaşı için 5 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti! İşte En Yeni Maaş TablolarıEkonomi


Etiketler
Mehmet Şimşek
Zeki İnsanların Hangi Burca Sahip Olduğu Ortaya Çıktı! Doğuştan Zekiler Zeki İnsanların Hangi Burca Sahip Olduğu Ortaya Çıktı! Doğuştan Zekiler
Yurt Dışına Uçmak İsteyenlere İndirimli Bilet Kampanyası Yurt Dışına Uçmak İsteyenlere İndirimli Bilet Kampanyası
Yurt Dışından Alışverişte Artan Vergi için Vatandaştan 'Anlayış' İstedi Bakan Bolat Gümrük Vergisini Bu Sözlerle Savundu
SON DAKİKA: Benzine 97 Kuruşluk İndirim! Birkaç Gün Önce Zamlanmıştı, Akaryakıt Tabelasına Güncelleme Geliyor (3 Aralık Salı Güncel Benzin-Mazot Fiyatı) Akaryakıta Fiyatlarında Değişiklik! Bu Gece Yarısı...